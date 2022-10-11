Renault показали найменший автомобіль у світі: керувати ним можна без прав (фото) — Finance.ua
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Renault показали найменший автомобіль у світі: керувати ним можна без прав (фото)

Технології&Авто
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Renault показали найменший автомобіль у світі: керувати ним можна без прав (фото)
Renault показали найменший автомобіль у світі: керувати ним можна без прав (фото)
Опубліковано перші фото оригінального Renault Mobilize Solo. Мініатюрний міський електрокар дебютує на Паризькому автосалоні за тиждень. Про це повідомляє прес-служба Renault Group.
Mobilize Solo — одномісне персональне авто для мегаполісу, що нагадує скутер із дахом. Триколісний електрокар досягає всього 1,37 м завдовжки, 0,9 м завширшки і 1,75 м заввишки. Його кузов виконаний асиметричним: праворуч він закритий, а зліва передбачений отвір для посадки, причому дверей Solo немає.
Renault показали найменший автомобіль у світі: керувати ним можна без прав (фото)
У салоні встановлені кермо-джойстик та кілька кнопок. Показники приладів виведено на тоненький екран. Електромобіль Renault отримав подушку безпеки, а також спеціальну кнопку екстреної зупинки.
Мініатюрний електромотор Mobilize Solo дозволяє розвинути лише 25 км/год. Настільки повільним транспортним засобом у багатьох європейських країнах можна керувати без прав.
Renault показали найменший автомобіль у світі: керувати ним можна без прав (фото)
Renault не планує продавати Mobilize Solo. Втім, заявлено, що такі електрокари в майбутньому зможуть здавати напрокат, як популярні зараз електросамокати.
За матеріалами:
Фокус
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