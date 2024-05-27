Renault назвала ціну нового доступного кросовера (фото) — Finance.ua
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Renault назвала ціну нового доступного кросовера (фото)

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Renault назвала ціну нового доступного кросовера (фото)
Renault назвала ціну нового доступного кросовера (фото)
Новий кросовер Renault Symbioz — недорогий автомобіль, який незабаром вирушить у продаж. Уже відомо ціну моделі, яка в усьому краща за «Дастер» і в лінійці позиціонується вище.
Деталі про машину стало відомо Motor.es. Перші фото Renault Symbioz 2025 модельного року показали вже офіційно. З новою моделлю Renault хоче запропонувати покупцям автомобіль найбільш затребуваного типу.
Довжина кузова становить 4413 мм при колісній базі 2638 мм. Отже, за розмірами автомобіль більший за бюджетний кросовер Renault Duster. А з погляду позиціонування посяде місце між компактним Captur і більшим Austral. Останній є суперником Toyota RAV4.
Дизайнери зобразили сміливу зовнішність машини в актуальному корпоративному стилі бренду з різкими гранями та ефектною світлотехнікою. Напевно, машину позиціонуватимуть як стильний молодіжний кросовер.
Гібридна силова установка Renault Symbioz E-Tech на базі 1,6-літрового двигуна видає потужність 145 к.с.
Ціна Renault Symbioz — 34 900 євро. Надалі очікуються стандартні бензинові виконання кросовера, вони будуть дешевшими.

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За матеріалами:
mmr.ua
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