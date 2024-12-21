Renault 5 Turbo стане електромобілем: серійне виробництво стартує у 2026 році (фото) — Finance.ua
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Renault 5 Turbo стане електромобілем: серійне виробництво стартує у 2026 році (фото)

Технології&Авто
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Renault 5 Turbo стане електромобілем: серійне виробництво стартує у 2026 році (фото)
Renault 5 Turbo стане електромобілем: серійне виробництво стартує у 2026 році (фото)
Знаменитий Renault 5 Turbo відродять у новому форматі. Компактний заряджений хетчбек стане електромобілем.
Його подробиці розкрили на сайті французького автовиробника.
У 2022 році показали концепт Renault 5 Turbo 3E, а тепер його вирішили зробити серійним.
Фото: Renault
Фото: Renault
За даними видання Autocar, його виробництво стартує орієнтовно в 2026 році. Електрокар випустять лімітованою серією, а його ціна може сягнути 120 тис. євро.
Новий Renault 5 Turbo 3E зовні не відрізняється від прототипа. У нього розширені крила, агресивні бампери та виражений обвіс. На даху та дверях багажника встановлено спойлери.
Фото: Renault
Фото: Renault
За словами розробників, усі кузовні панелі нові та виготовлені з карбону, а від стандартного Renault 5 залишилося тільки лобове скло. Завдяки цьому спортивний електромобіль Renault буде дуже легким.
Салон Renault 5 Turbo 3E не показали — відомо лише, що авто буде двомісним, а замість задніх крісел встановлять каркас безпеки. Зате розкрили деталі силової установки.
Renault 5 Turbo стане електромобілем: серійне виробництво стартує у 2026 році (фото)
Хетчбек отримає два мотор-колеса ззаду загальною потужністю 500 сил. Розгін до сотні займатиме 3,5 с.
За матеріалами:
Фокус
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