Ремонтна кампанія в енергетиці: до системи додано 1,6 ГВт потужності — Finance.ua
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Ремонтна кампанія в енергетиці: до системи додано 1,6 ГВт потужності

Енергетика
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Ремонтна кампанія в енергетиці: до системи додано 1,6 ГВт потужності
Ремонтна кампанія в енергетиці: до системи додано 1,6 ГВт потужності
У межах масштабної ремонтної кампанії в енергетиці до енергосистеми вже додані 1,6 ГВт. Про це зазначив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з послами G7+.
Досягнути цього показника вдалося завдяки модернізації блоків теплової та гідрогенерації. Ще 100 МВт буде додано найближчим часом. Герман Галущенко звернув увагу партнерів на те, що Україну очікує досить складний осінньо-зимовий період 2023/2024, адже з 10 жовтня минулого року об'єкти української енергетичної інфраструктури стали однією з головних цілей російських атак і зазнали понад 300 влучань.
«Близько 50% усієї енергосистеми, включно з об'єктами генерації і передачі, було втрачено через російські атаки. На жаль, деякі об'єкти зруйновані та не підлягають ремонту. Ми втратили приблизно 50% генеруючих потужностей, які були доступні до повномасштабної агресії», — зазначив очільник Міненерго.Зокрема втрачено 44% потужностей атомної генерації, 60% - теплової, понад 70% вітрових і близько 20% сонячних потужностей. Найбільша в Європі атомна електростанція — ЗАЕС, потужність якої становить 6 ГВт, досі окупована росіянами, нагадав міністр.
Розуміючи виклики, енергетики провели наймасштабнішу за всю історію незалежності ремонтну кампанію на енергооб'єктах.
«Уже відремонтовано 8 атомних енергоблоків. У ремонті - ще один блок на 1000 МВт. Протягом ОЗП всі дев’ять блоків підконтрольних Україні АЕС будуть працювати на повну потужність. Атомна генерація буде нести основне навантаження», — зазначив міністр.Також тривають роботи на об'єктах теплової та гідрогенерації.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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