Рекордний «сплеск багатства»: скільки у світі людей із надвисокими статками — Finance.ua

Рекордний «сплеск багатства»: скільки у світі людей із надвисокими статками Вчора 15:04 — Світ

Рекордний «сплеск багатства»: скільки у світі людей із надвисокими статками

У світі зафіксували новий рекорд. Кількість людей із надвисокими статками зросла на 46 тисяч осіб за 2021 рік. Про це пише The Guardian

Ці дані оприлюднили у звіті інвестиційного банку Credit Suisse. Йдеться про людей, які володіють статками у розмірі 50 мільйонів доларів. Акцентують, що вони виграли від відновлення після пандемії коронавірусу.

Рекордна кількість «дуже багатих людей»

Зокрема, багатії вдало монетизували стрімке зростання цін у секторі нерухомості, а також бум на фондових ринках. Загалом за останні два роки кількість людей, які володіють надвисокими статками, зросла більше ніж на 50%. На сьогодні ця цифра складає 218 200 осіб.

Професор економіки та один з авторів звіту Ентоні Шоррокс підкреслив, що у 2021 році зафіксували майже «вибух багатства». За його словами, йдеться про найбільший сплеск, який вони фіксували за усі роки вивчення цього питання.

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У звіті інвестбанку Credit Suisse, який допомагає управляти капіталами багатьом заможним людям, повідомили про те, що відновлення макроекономічної активності в середовищі низьких процентних ставок створило максимально сприятливі умови для зростання фінансового добробуту домогосподарств протягом 2021 року.

Станом на кінець 2021 року глобальне багатство оцінювали у 463,6 трильйона доларів. Зростання склало 41,4 трильйона доларів або 9,8%. Зокрема, відомо про наступні цифри:

статки однієї дорослої людини зросли 6800 доларів за рік, досягнувши позначки у 87 489 доларів;

Цей показник майже втричі більший за рівень, який зафіксували на рубежі століть.

Найбільше від цього процесу виграли люди, які уже входять до 1% найзаможніших людей у світі. Їхня частка від світового багатства виросла до 46%. У 2020 році цей показник дорівнював 44% й демонструє позитивну динаміку другий рік поспіль.

Новий бум мільйонерів у світі

Кількість людей зі статусом мільйонерів на сьогодні 62,4 мільйона осіб. Загалом доларових мільйонерів за 2021 рік у світі стало більше на 5,2 мільйона.

Перше сходинку тут займають США, де перебуває майже 50% осіб з мільйонними статками у світі. За 2021 рік їх стало більше на 2,5 мільйона людей. Експерти підкреслили, що це найбільше зростання числа мільйонерів у світі та за будь-який рік у 21 столітті. Також більше осіб з новим статусом зафіксували в:

Китаї,

Австралії,

Великій Британії.

Цікаво, що помітили й прямо протилежну тенденцію. Адже у Японії та Італії кількість мільйонерів зменшилася на 359 тисяч та 135 тисяч відповідно. Тоді як Нову Зеландію назвали країною з максимальним ростом середнього добробуту. Там цей показник виріс зі 114 тисяч доларів до 472 тисяч доларів.

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