Рекламні доходи Twitter у Європі впали попри сезон розпродажів — Finance.ua

Рекламні доходи Twitter у Європі впали попри сезон розпродажів Сьогодні 22:24 — Фондовий ринок

Рекламні доходи Twitter у Європі впали попри сезон розпродажів

Доходи від реклами Twitter у Європі, на Близькому Сході та в Африці (EMEA) знизилися на 15% у порівнянні з минулим роком, а щотижневі замовлення реклами впали на 49%.

Про це пише Platformer з посиланням на аналітика з доходів Twitter у Європі.

«Ми спостерігаємо значне зниження кількості замовлень», — зазначив співрозмовник видання.

Як пише видання, аналітики виявили, що дохід у розмірі $15,7 млн ​​у регіоні EMEA вже перебуває під загрозою. Це включає $12 млн очікуваних збитків у Британії — найбільшому ринку компанії у регіоні.

Збитки припадають на критичний період для Twitter, який розраховує на злиття Чорної п’ятниці, Кіберпонеділка і чемпіонату світу з футболу, що триває, для зростання квартального доходу.

«Це катастрофа», — зазначив один з колишніх керівників компанії.

У той же час масштаби загальних втрат на найбільшому ринку Twitter — у США — виданню дізнатися не вдалося.

За даними видання, станом на 22 листопада бренди, пов’язані з WPP Group, однією з найбільших у світі рекламних компаній, призупинили активні кампанії у країнах Європи, Близького Сходу та Африки, Японії та Південної Кореї на загальну суму $1,16 млн.

У той же день у США та Канаді бренди WPP призупинили активні кампанії на загальну суму близько $560 000. За словами співрозмовників видання на ринку, американські бренди швидше відреагували на невдалий запуск Twitter Blue, призупинивши багато компаній до 22 листопада.

Багато рекламодавців використовують Twitter для просування конкретних кампаній, що ускладнює прогнозування довгострокових наслідків цьогорічної паузи для рекламодавців.

Якщо Twitter стабілізується і у рекламодавців з’являться нові кампанії, які вони хочуть запустити там, нинішня криза може скінчитися.

Також зазначається, що компанія відклала повторний запуск підписки Twitter Blue за $8, щоб уникнути оплати комісії Apple, яка становить 15-30%. Компанія не планує пропонувати Blue як покупку у додатку, коли ця функція буде перезапущена.

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