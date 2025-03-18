Реінтеграція та фінансове планування після військової служби: що варто знати? — Finance.ua

Реінтеграція та фінансове планування після військової служби: що варто знати? Сьогодні 17:50

Реінтеграція та фінансове планування після військової служби: що варто знати?

Сьомий випуск безплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін та Smart Family Office присвячено важливому для ветеранів питанню: як знайти своє місце в цивільному житті після служби, швидко відновити кар’єру та стабільний заробіток.

Разом з експертами обговорюємо варіанти й можливості для працевлаштування після військової служби. Які професійні шляхи найпопулярніші серед ветеранів та як обрати свій? Які перші кроки зробити, якщо бажаєте започаткувати власну справу? Які ресурси та програми підтримки доступні для відкриття власного бізнесу?

👉 Переглянути відео можна за посиланням.

Про спікера

Тему розкриває Сергій Позняк — фінансовий та інвестиційний експерт із 20-річним досвідом, засновник інноваційної платформи Finstream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів України (АПВА). Активний громадський діяч, воїн АТО, експерт із питань соціального підприємництва та реінтеграції.

Основні теми випуску

У цьому відео обговорюємо:

Які фінансові кроки під час служби допоможуть легко відновити грошовий потік після повернення до цивільного життя.

Як користуватися соціальними гарантіями та ветеранськими пільгами для полегшення реінтеграції.

Організації та спільноти, що допомагають ветеранам у процесі реінтеграції.

Які напрями кар’єри найпопулярніші серед ветеранів і як обрати свій шлях.

Як адаптувати військовий досвід та навички до цивільного ринку праці.

Що врахувати під час пошуку роботи за наймом?

Як зрозуміти, чи підходить вам підприємництво як новий професійний шлях.

Як знайти свою нішу та визначити перспективний напрям для бізнесу.

Де шукати інформацію про гранти та програми підтримки ветеранів.

Успішні приклади ветеранського підприємництва.

Нагадаємо, що доступ до курсу надається безплатно та без часових обмежень. Усього вийде 9 відео, які можна переглядати в довільному порядку на сайті Академії Мінфін.

Ініціатори та партнери проєкту

Ініціатором створення курсу є Академія Мінфін . Це освітній проєкт сайту «Мінфін», що підвищує фінансову грамотність людей та допомагає розібратися в різних інвестиційних інструментах. Навчання в Академії дає змогу українцям, навіть в умовах війни, отримати практичні знання про те, як зберегти й примножити свої кошти.

Авторами контенту є експерти компанії Smart Family Office , що надає послуги фінансового консалтингу для приватних осіб. Команда сертифікованих фахівців допомагає українцям інвестувати правильно, використовуючи найкращі західні практики в українських реаліях.

Проєкт реалізується за підтримки партнерів:

Athletes for Freedom Foundation — об’єднання спортсменів і бізнес-лідерів, які підтримують ініціативи із захисту свободи та прав людини по всьому світу. Фонд допомагає людям, які протистоять насильству та будь-яким формам диктатури, а також реагує на глобальні кризи.

femida.us — юридична компанія з 20-ти річним досвідом, яка спеціалізується на представництві інтересів клієнтів у сфері високих технологій, програмного забезпечення та ІТ.

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