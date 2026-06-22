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Регіони рф охопила масштабна паливна криза

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По всій росії продовжуються перебої з постачанням пального, на місцевих заправках вишиковуються величезні черги, а на багатьох АЗС бензин взагалі припинили продавати, повідомляє Telegram-канал Astra.
Видання повідомляє, що в Липецькій області ситуація з пальним стала критичною. В місті Єлець бензину немає на жодній заправці, через що на діючих станціях «Роснефть» утворилися величезні черги автомобілів.
Губернатор Липецької області Ігор Артамонов визнав, що існують перебої з окремими марками палива та закликав людей «не купувати бензин прозапас», порівнявши ситуацію з ажиотажем навколо гречки.
Також в Рибінську, Ярославської області місцеві жителі скаржаться, що в місті «немає ніякого бензину», а на станціях «Лукойл» зник навіть дизель.
В Георгієвську, Ставропольський край, на заправках «Газпромнефть» відсутній АІ-95, а на мережі «Октан» палива немає взагалі, цінові стели стоять порожніми.
Окрім цього, в Тюмені та Чебоксарах водії масово заявляють про відсутність АІ-92 та АІ-95, деякі станції «Башнефть» повністю зачинені вже кілька днів.
За даними, в Тверській області місцева влада вдалася до запровадження обмеження на продаж палива для фізичних осіб на АЗС «Сургутнефтегаз» та «Татнефть», щоб забезпечити потреби швидких та громадського транспорту.
Проблеми з паливом фіксуються й в Москві. Хоча великі провладні пабліки намагалися спростувати інформацію про наявність проблем, уважні користувачі помітили, що майже всі паливні колонки на АЗС перекриті конусами, а на стелі замість цін відображаються нулі, що прямо свідчить про відсутність бензину.
За матеріалами:
УНІАН
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