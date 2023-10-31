Реформа освіти: бюджетників стане менше — Finance.ua

Реформа освіти: бюджетників стане менше Сьогодні 19:41 — Світ

Реформа освіти: бюджетників стане менше

20 жовтня Кабінет Міністрів України схвалив проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті». Проєкт зареєстрований у Верховній Раді України — № 10 177.

Одна зі змін стосуватиметься державного замовлення, тобто навчання на бюджетній формі. З обсягами держзамовлення на 2023/2024 навчальні роки можна ознайомитися за посиланням

«Сьогодні маємо таку ситуацію, що людина є контрактником або бюджетником. Ідеться про те, що держава платить 0% або 100% за її навчання. І це достатньо проблематична річ, бо вона не дуже справедлива в багатьох випадках», — звертає увагу заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький.

За його словами, бюджетників стане менше:

«Один із наступних елементів — це зміни до системи бюджетного фінансування вищої освіти. У нас бюджетників стане менше, але держава доплачуватиме контрактникам через так звані гранти. Це означатиме, що студент отримуватиме, можливо, часткову підтримку. Формально він чи вона вважатимуться контрактниками, але, наприклад, держава буде платити 80% чи 90% за її контракт».

Механізм, як держава доплачуватиме контрактникам, який буде розмір цих грантів, і хто все ж таки вчитиметься на бюджеті, мають прописати в наступному законопроєкті. Його планують презентувати в листопаді.

Але, зі слів Винницького випливає, що держава сама визначатиме, які конкретно фахівці будуть їй потрібні.

«Ми однозначно знаємо, що треба лікарі, вчителі чи інженери-будівельники. Більш проблематично замовляти юристів, менеджерів, філологів, економістів, політологів, соціологів. Це не означає, що від них відмовляться. Однак такі спеціальності мають здобуватись через гранти з бюджетного фінансування», — пояснив він.

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