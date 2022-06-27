Redmi Note 12 отримає покращену систему обробки зображень — Finance.ua

Redmi Note 12 отримає покращену систему обробки зображень Вчора 00:44 — Фондовий ринок

Лу Вейбінг, президент Xiaomi Group China та генеральний менеджер бренду Redmi, раніше підтвердив, що серія Redmi Note оновлюватиметься кожні пів року. При цьому по одному разу на рік акцент робитиметься на продуктивності та нових функціях.

У першій половині цього року Redmi запустила серію Note 11T Pro, яка була орієнтована на продуктивність. Серія Redmi Note 12, яка буде випущена у другій половині цього року, позиціонується як «маленький флагман» і буде орієнтована на нові враження.

Відомий інсайдер під ніком Digital Chat Station повідомив, що у смартфонах серії Redmi Note 12 використовуватиметься плоский екран з отвором для фронтальної камери у верхній центральній частині дисплея.

У серії Redmi Note 11T Pro компанія використовувала РК-екран, а в серії Redmi Note 11 Pro використовуються екрани OLED. В обох випадках підтримується роздільна здатність FullHD+ і висока частота оновлення зображення.

Крім того, Digital Chat Station повідомляє, що Redmi Note 12 отримає значно покращену систему обробки зображень. У Redmi Note 11 Pro+ використовується 108-мегапіксельний датчик зображення Samsung ISOCELL HM2 оптичного формату 1/1,52 дюйма. Ймовірно новий смартфон отримає збільшений датчик зображення.

Digital Chat Station першим точно повідомив характеристики та дати виходу Redmi K50 та Xiaomi 12.

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