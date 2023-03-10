Redmi 12C надійшов у продаж у Європі — Finance.ua

Redmi 12C надійшов у продаж у Європі 10.03.2023, 00:03 — Фондовий ринок

Redmi 12C надійшов у продаж у Китаї на початку січня цього року, а зараз апарат нарешті дістався Європи. Характеристики пристрою не змінилися, а ось ціна зросла вдвічі: якщо в Китаї базова версія коштує 100 доларів, то в Німеччині базовий Redmi 12C оцінений у 170 євро.

Redmi 12C базується на SoC MediaTek Helio G85. Телефон отримав екран IPS з діагоналлю 6,71 дюйма та роздільною здатністю 1650×720 пікселів, 5-мегапіксельну фронтальну камеру, основну камеру з датчиком роздільною здатністю 50 Мп, акумулятор ємністю 5000 мА·год.

Також у конфігурації є сканер відбитків пальців, адаптери Bluetooth 5.1 та Wi-Fi 802.11ac, чип NFC, стандартний роз’єм для навушників. Обсяг оперативної пам’яті — 3, 4 або 6 ГБ, вбудованої флеш-пам’яті eMMC 5.1 — 32, 64 чи 128 ГБ.

Portaltele За матеріалами:

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