Realme представив два нові смартфони — Finance.ua

Realme представив два нові смартфони Сьогодні 04:52 — Технології&Авто

Realme представив два нові смартфони, GSM Arena

Китайська компанія Realme презентувала два нові смартфони Realme 10 Pro та Realme 10 Pro+.

Про це повідомляє GSM Arena

Realme 10 Pro, який працює на операційній системі Android 13, має 17-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю 1080 пікселів і частотою оновлення екрана 240 Гц. Усередині встановлений процесор Snapdragon 695 та батарея потужністю 5 000 мегаампер за годину. Головна камера має 108 Мп.

Вартість одного екземпляра з оперативною пам’яттю 8Гб та внутрішньою 256 Гб — 225 доларів США, а за версію 12/256Гб — вже 265 доларів.

Realme 10 Pro, GSM Arena

У Realme 10 Pro+ вбудований 17-сантиметровий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080 пікселів і частотою оновлення екрана 120 Гц. Усередині встановлений процесор Dimensity 1080 та батарея потужністю 5 000 мегаампер за годину. Головна камера має 108 Мп.

Realme 10 Pro+, GSM Arena

Вартість одного екземпляра з оперативною пам’ять 8Гб та внутрішньою 128 Гб — 240 доларів США, а за версію 8/256Гб — вже 280 доларів.

Продажі обох версій смартфонів розпочнуться вже наступного тижня.

Укрінформ За матеріалами:

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