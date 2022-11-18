Realme представив два нові смартфони — Finance.ua

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Realme представив два нові смартфони

Технології&Авто
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Realme представив два нові смартфони
Realme представив два нові смартфони, GSM Arena
Китайська компанія Realme презентувала два нові смартфони Realme 10 Pro та Realme 10 Pro+.
Про це повідомляє GSM Arena.
Realme 10 Pro, який працює на операційній системі Android 13, має 17-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю 1080 пікселів і частотою оновлення екрана 240 Гц. Усередині встановлений процесор Snapdragon 695 та батарея потужністю 5 000 мегаампер за годину. Головна камера має 108 Мп.
Вартість одного екземпляра з оперативною пам’яттю 8Гб та внутрішньою 256 Гб — 225 доларів США, а за версію 12/256Гб — вже 265 доларів.
Realme&nbsp;10 Pro
Realme 10 Pro, GSM Arena
У Realme 10 Pro+ вбудований 17-сантиметровий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1080 пікселів і частотою оновлення екрана 120 Гц. Усередині встановлений процесор Dimensity 1080 та батарея потужністю 5 000 мегаампер за годину. Головна камера має 108 Мп.
Realme&nbsp;10 Pro+
Realme 10 Pro+, GSM Arena
Вартість одного екземпляра з оперативною пам’ять 8Гб та внутрішньою 128 Гб — 240 доларів США, а за версію 8/256Гб — вже 280 доларів.
Продажі обох версій смартфонів розпочнуться вже наступного тижня.
За матеріалами:
Укрінформ
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