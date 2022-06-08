Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за 15 хвилин — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за 15 хвилин

Вчора 12:00Валюта
7797
Компанія Realme презентувала новий смартфон Realme GT Neo 3T.
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій, який буде доступний у чорному, білому або золотому кольорах, має 16,8- сантиметровий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення екрана 120Гц.
У смартфоні встановлений процесор Snapdragon 870 SoC та батарея потужністю 5000 мА·год.
Фото: gsmarena.com Фото: gsmarena.com
На зворотному боці — три камери, основна з яких 64Мп. Заряджання смартфона з нуля до 100% триває 15 хвилин.
Вартість базової моделі з 8Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої — від 470 доларів.
Фото: gsmarena.com Фото: gsmarena.com
За матеріалами: Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.