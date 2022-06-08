Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за 15 хвилин — Finance.ua

Realme представила смартфон, що заряджається до 100% за 15 хвилин

Вчора 12:00 — Валюта

Компанія Realme презентувала новий смартфон Realme GT Neo 3T.

Про це повідомляє GSM Arena

Пристрій, який буде доступний у чорному, білому або золотому кольорах, має 16,8- сантиметровий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення екрана 120Гц.

У смартфоні встановлений процесор Snapdragon 870 SoC та батарея потужністю 5000 мА·год.

Фото: gsmarena.com

На зворотному боці — три камери, основна з яких 64Мп. Заряджання смартфона з нуля до 100% триває 15 хвилин.

Вартість базової моделі з 8Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої — від 470 доларів.

Фото: gsmarena.com

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