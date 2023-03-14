Разработчики из Японии и Швейцарии создают роботов со съедобными частями конструкции — Finance.ua
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Разработчики из Японии и Швейцарии создают роботов со съедобными частями конструкции

Технології&Авто
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Завдання створення їстівних роботів, що на перший погляд здається дивним, дозволяє вирішити проблему постачання провізією мандрівників, які опинилися без їжі і води у важкодоступних районах. У цьому напрямі працюють вчені з Японії та Швейцарії, їм вже вдалося створити прототип літального апарату, крила якого можна майже повністю вживати в їжу.
Відповідні експерименти проводять фахівці японського Університету електрокомунікацій і Федеральної політехнічної школи Лозанни (Швейцарія), причому спектр завдань, які вирішуються за допомогою їстівних роботів, не повинен, за їхніми словами, обмежуватися тільки рятувальними операціями. Створений вченими прототип літального апарату отримав крила з розмахом 700 мм, виготовлені з рисового крекера в поєднанні з желатином. Апарат здатний літати зі швидкістю до 10 м/с і переносити до 80 г води, при цьому поживна цінність його крил становить 300 калорій.
Разработчики из Японии и Швейцарии создают роботов со съедобными частями конструкции
Розробники надалі мають намір створити літальні апарати, які на 75% складатимуться з їстівних елементів, наразі цей показник не перевищує 50%. У результаті такий дрон може доставити в район лиха більш ніж удвічі більше харчових продуктів, ніж традиційний. Навіть зазначений рівень у 75% їстівних елементів за масою не є межею, згодом творці хочуть наблизити його до ста відсотків.
Одночасно ведуться розробки щодо використання їстівних елементів конструкції у промислових роботах. На харчовому виробництві частинки металу технологічного обладнання можуть потрапляти в кінцеву продукцію, а це загрожує здоров’ю споживачів. Розробники пропонують для початку замінити маніпулятори, що безпосередньо контактують з харчовою продукцією, на желатинові. Вони безпечні з погляду наслідків для здоров’я клієнтів, а керуватися можуть від пневматичного приводу. Додавання солі до складу желатину дозволяє надати йому струмопровідних властивостей, і в цьому випадку вже можна перейти від громіздких пневматичних приводів до більш компактних електричних.
За матеріалами:
3dnews.ru
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