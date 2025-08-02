Ram готує новий середньорозмірний пікап — Finance.ua

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Ram готує новий середньорозмірний пікап

Фондовий ринок
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Ram готує новий середньорозмірний пікап
Ram готує новий середньорозмірний пікап
Компанія Ram офіційно підтвердила, що працює над створенням нового середньорозмірного пікапа, який стане прямим конкурентом для таких моделей, як Chevrolet Colorado, Toyota Tacoma та Ford Ranger. Хоча до дебюту новинки ще кілька років, інженери вже активно займаються її розробкою.
Назву нового пікапа виробник поки не розголошує, хоча серед можливих варіантів фігурує добре знайома Dakota — модель, яка зникла з лінійки бренду ще у 2011 році. Очікується, що новинка отримає сучасну платформу STLA Large, але не виключено, що Ram обере класичну рамну конструкцію з чотиридверним кузовом Crew Cab.
Щодо технічної частини, поки не все зрозуміло. Очікується, що новий пікап буде оснащений чотири- або шестициліндровими двигунами, а також не виключається поява гібридної версії. Дизайн поки залишається загадкою — жодного прототипу ще не представлено, однак інтер’єр, імовірно, отримає два дисплеї та найсучасніші мультимедійні функції.

Ціна

Ціна на базову комплектацію, за попередніми оцінками, стартуватиме від $30 000.
Водночас, якщо Ram вирішить змагатися з преміальними версіями конкурентів — як-от Ranger Raptor чи Colorado ZR2 — вартість топової модифікації TRX може сягати й $60 000.
Запуск виробництва заплановано на 2027 рік, а у продаж новинка надійде як модель 2028 модельного року.
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За матеріалами:
mmr.ua
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