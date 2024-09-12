Ракетна атака на Львів завдала збитків на 1 мільярд гривень — Finance.ua

Ракетна атака на Львів завдала збитків на 1 мільярд гривень Вчора 20:40 — Особисті фінанси

Ракетна атака на Львів завдала збитків на 1 мільярд гривень, lv.dsns.gov.ua

Загальна сума збитків, яких завдала російська ракетна атака на Львів 4 вересня, становить близько 1 млрд гривень.

Про це під час пленарного засідання сесії міськради повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«У Львові ще підраховують точні збитки, завдані громаді внаслідок ворожої атаки на місто 4 вересня. Але вже попередньо можна сказати, що йдеться про щонайменше один мільярд гривень», — сказав він.

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Епіцентром атаки стали два райони Львова — Франківський та Залізничний. Загалом пошкоджено 189 будинків, з них 19 є пам’ятками архітектури. Вибито 3 446 вікон.

Загалом значних руйнувань зазнав 21 будинок, 52 квартири взагалі непридатні для проживання.

«Огляд квартир на наявність руйнувань триває. Складено 490 актів візуального огляду, 460 помешкань вже обстежено на наявність пошкоджених вікон та вхідних дверей. На компенсацію за пошкоджені вікна та вхідні двері надійшло 44 заяви», — йдеться у повідомленні Львівської міської ради.

Компенації

Як зазначається, місто допомагає мешканцям, житло яких зруйноване чи пошкоджене внаслідок ворожої атаки. Зокрема, тим, хто потребував, допомогли з тимчасовим безкоштовним житлом. Мешканцям, які втратили свої квартири внаслідок ворожої атаки, місто оплачуватиме оренду житла. Йдеться про компенсації у 10 тис. грн, 12 тис. грн та 15 тис. грн відповідно до того, яке помешкання у них було зруйновано: 1-, 2- чи 3-кімнатні квартири.

Якщо ж помешкання вціліли, але є вибиті вікна чи вхідні двері — люди отримають кошти на їх заміну: до 12 тис. грн за одне вибите вікно та до 8 тис. грн за пошкоджені вхідні двері.

Якщо ж через гасіння пожеж квартиру залили, власник отримає компенсацію у розмірі 15 тис. грн.

Як повідомлялось раніше, удосвіта 4 вересня російська армія завдала ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки семеро людей загинули, 66, з яких десять дітей, постраждали.

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