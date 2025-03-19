«Радіо Свобода» подало до суду на адміністрацію Трампа через припинення фінансування — Finance.ua
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«Радіо Свобода» подало до суду на адміністрацію Трампа через припинення фінансування

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«Радіо Свобода» подало до суду на адміністрацію Трампа через припинення фінансування
«Радіо Свобода» подало до суду на адміністрацію Трампа через припинення фінансування
«Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» подало у вівторок позов до суду на радницю Агентства США з глобальних медіа Кері Лейк і адміністрацію президента Дональда Трампа через спроби припинити фінансування організації.
Як передає The Hill, у позові, поданому до федерального суду у Вашингтоні, оскаржується негайне замороження фінансування радіостанції, а також відмова оплачувати рахунок на 7,4 млн доларів, виставлений в понеділок.
Радіостанція стверджує, що заморожування виплат підриває повноваження Конгресу щодо розпорядження бюджетними коштами.
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«Виділяти кошти відповідно до законів про асигнування й надавати їх у вигляді грантів, як це передбачено Законом про міжнародне мовлення, — це не питання вибору для агентства. Це закон. Необхідна термінова допомога, щоб змусити агентство дотримуватися закону», — ідеться в позовній заяві.
Зазначається, що радіостанція незабаром буде змушена звільнити співробітників, якщо фінансування не відновиться.
«Зараз не час поступатися пропаганді та цензурі недругів Америки, — зазначив генеральний директор медіаресурсу Стівен Капус. — Ми вважаємо, що закон на нашому боці і що святкування нашої загибелі деспотами по всьому світу є передчасним».
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«Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода» публікує матеріали 27 мовами для 23 країн Європи й Азії, охоплюючи щотижня 47-мільйонну аудиторію.
Як повідомлялося, Трамп у п’ятницю підписав указ, спрямований на скорочення Агентства глобальних медіа США (USAGM) — материнської компанії «Голосу Америки», «Радіо Свобода» та інших міжнародних мовників США, що фінансуються урядом.
Співробітників «Голосу Америки» відправили в адміністративну відпустку, мовлення призупинене.
Генеральний директор РС Стівен Капус також прокоментував скорочення діяльності агентства, підкресливши, що припинення роботи «Радіо Свобода» стало б подарунком ворогам Америки.
За матеріалами:
Укрінформ
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