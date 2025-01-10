Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності — Finance.ua

Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності
Верховна Рада зобов’язала держпідприємства та державні компанії оприлюднити фінансову звітність за період воєнного стану.
Відповідну поправку депутати врахували в ухваленому сьогодні у другому читанні законопроєкті № 6013, повідомляється на сайті Верховної Ради.
Згідно із поправкою, державні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких понад 50% належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого понад 50% належать державі, мають оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами у повному обсязі протягом шести місяців з дня введення в дію цього закону за весь період неоприлюднення звітності.
Водночас від дії цієї норми на час воєнного стану звільнені державні підприємства та компанії в оборонно-промисловому комплексі.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення всім українським компаніям дозволили не оприлюднювати звітність на період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його завершення.
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