Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності — Finance.ua
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Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності

Казна та Політика
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Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності
Рада зобов’язала державні компанії відновити публікацію фінансової звітності
Верховна Рада зобов’язала держпідприємства та державні компанії оприлюднити фінансову звітність за період воєнного стану.
Відповідну поправку депутати врахували в ухваленому сьогодні у другому читанні законопроєкті № 6013, повідомляється на сайті Верховної Ради.
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Згідно із поправкою, державні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких понад 50% належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого понад 50% належать державі, мають оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними аудиторськими звітами у повному обсязі протягом шести місяців з дня введення в дію цього закону за весь період неоприлюднення звітності.
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Водночас від дії цієї норми на час воєнного стану звільнені державні підприємства та компанії в оборонно-промисловому комплексі.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення всім українським компаніям дозволили не оприлюднювати звітність на період воєнного стану та впродовж трьох місяців після його завершення.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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