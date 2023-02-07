Рада затвердила призначення Малюка головою СБУ — Finance.ua

Рада затвердила призначення Малюка головою СБУ Сьогодні 11:55 — Казна та Політика

Рада затвердила призначення Малюка головою СБУ, Фото: СБУ

Верховна Рада затвердила призначення головою Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка, який до цього був виконувачем обов’язків очільника спецслужби.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

«Головою СБУ призначено генерала Василя Малюка. Верховна Рада затвердила відповідне подання Президента України», — повідомив Гончаренко.

Раніше Зеленський вніс до ВР проект постанови про призначення Малюка головою СБУ.

Профільні комітети рекомендували Верховній Раді призначити Ігоря Клименка міністром внутрішніх справ України, а також підтримати призначення головою Служби безпеки України Василя Малюка.

Хто такий Малюк

На сайті СБУ вказано, що Малюк народився 28 лютого 1983 року у м.Коростишів Житомирської області. У 2005 році здобув вищу юридичну освіту у Національній академії Служби безпеки України за спеціальністю правознавство.

З 2001 року розпочав військову службу в органах державної безпеки. З січня 2020 року перейшов до Центрального управління Служби безпеки України на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.

У березні 2020 року указом президента № 86/2020 призначений першим заступником голови Служби безпеки України — начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України.

Що відомо про відставку керівництва СБУ

17 липня 2022 року президент підписав укази про відсторонення генпрокурорки Ірини Венедіктової та голови СБУ Івана Баканова. Тимчасове виконання обов’язків генерального прокурора було покладено на Олексія Симоненка. 18 липня президент призначив в.о. голови СБУ Василя Малюка.

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