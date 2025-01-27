Рада ЄС призупинила безвізовий режим для дипломатів і посадовців Грузії — Finance.ua
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Рада ЄС призупинила безвізовий режим для дипломатів і посадовців Грузії

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Рада Європейського Союзу призупинила дію частини угоди між ЄС і Грузією про спрощений візовий режим. Тепер грузинським дипломатам і посадовцям доведеться звертатися за візою.
Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.
«Фундаментальні права та демократичні цінності є основними принципами інтеграції в ЄС. Посадовці, що представляють країну, яка зневажає ці цінності, не повинні вигравати від легшого доступу до ЄС», — заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Томаш Семоняк.
Також представники Грузії не матимуть переваг у вигляді скороченого часу подачі документів, нижчої плати за візу та можливості подавати меншу кількість документів для підтвердження.
Рішення Ради ЄС — це реакція на ухвалений торік «Закон про іноагентів» і пакет законів про «сімейні цінності та захист неповнолітніх». Брюссель вважає, що це законодавство підриває фундаментальні права грузинського народу: свободу на вираження поглядів, право на приватне життя, право брати участь у громадських справах, а також посилює стигматизацію і дискримінацію.
За матеріалами:
theБабель
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