Рада відновила велику приватизацію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада відновила велику приватизацію

Казна та Політика
44
Рада відновила велику приватизацію
Рада відновила велику приватизацію
Верховна Рада ухвалила рішення про відновлення «великої приватизації» та спростила передачу конфіскованих санкційних активів Фонду держмайна.
Відповідні поправки народні депутати врахували під час голосування за законопроєкт № 8250, прийнятий у другому читанні напередодні, повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Читайте також: Є хвилинка? Опитування від Finance.ua

Початково законопроєкт передбачав розширення повноважень голови ФДМУ та зміну його управлінської структури. Зокрема, голова Фонду отримає право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень — окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.
Однак під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесли поправки, які вносять зміни в роботу із підсанкційним майном:
  • за рішенням ВАКС підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ;
  • ФДМУ буде самостійно приймати управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда чи управління);
  • всі отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім того, перед ухваленням закону враховано поправки, які:
  • дозволяють відновити велику приватизацію;
  • встановлюють заборону займати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;
  • скасовують процедуру погодження директорів держпідприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ, з місцевою владою;
  • усувають обмеження щодо строку договорів оренди державного майна на період дії воєнного стану, збільшивши строки оренди до п’яти років.
Внесені до закону поправки також забороняють позбавляти власника прав на майно, яке він набув на приватизаційному аукціоні, а також дозволяють виставляти на приватизацію об'єкти енергетики, об'єднані в пули.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.