Рада відновила велику приватизацію — Finance.ua

Рада відновила велику приватизацію Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

Рада відновила велику приватизацію

Верховна Рада ухвалила рішення про відновлення «великої приватизації» та спростила передачу конфіскованих санкційних активів Фонду держмайна.

Відповідні поправки народні депутати врахували під час голосування за законопроєкт № 8250, прийнятий у другому читанні напередодні, повідомляє пресслужба Фонду держмайна.

Початково законопроєкт передбачав розширення повноважень голови ФДМУ та зміну його управлінської структури. Зокрема, голова Фонду отримає право самостійно призначати та звільняти заступників. Крім того, 12 регіональних відділень — окремих юросіб стануть структурними підрозділами ФДМУ.

Однак під час підготовки законопроєкту до другого читання до нього внесли поправки, які вносять зміни в роботу із підсанкційним майном:

за рішенням ВАКС підсанкційне майно буде передаватися ФДМУ;

ФДМУ буде самостійно приймати управлінські рішення щодо підсанкційного майна (приватизація, продаж, оренда чи управління);

всі отримані кошти будуть направлятися до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

Крім того, перед ухваленням закону враховано поправки, які:

дозволяють відновити велику приватизацію;

встановлюють заборону займати посади керівників держпідприємств та членів наглядових рад підсанкційним особам та громадянам країн-агресорів;

скасовують процедуру погодження директорів держпідприємств, які знаходяться в управлінні ФДМУ, з місцевою владою;

усувають обмеження щодо строку договорів оренди державного майна на період дії воєнного стану, збільшивши строки оренди до п’яти років.

Внесені до закону поправки також забороняють позбавляти власника прав на майно, яке він набув на приватизаційному аукціоні, а також дозволяють виставляти на приватизацію об'єкти енергетики, об'єднані в пули.

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