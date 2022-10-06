Рада ухвалила закон про націоналізацію системних банків — Finance.ua

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Рада ухвалила закон про націоналізацію системних банків

Казна та Політика
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Рада ухвалила закон про націоналізацію системних банків
Рада ухвалила закон про націоналізацію системних банків
Верховна Рада підтримала закон 8069 щодо особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану.
Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
«Були палкі дискусії, але проголосували одразу за основу та в цілому. Закон буде швидко підписаний. І швидко використаний теж», — написав Железняк.
Законом пропонується надати Мінфіну право за пропозицією НБУ брати участь у виведенні з ринку системно важливого банку з підстав, які настали під час здійсненої рф агресії проти України.
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Націоналізація системно важливого банку відбуватиметься через процедуру віднесення банку до категорії неплатоспроможних, однак не потребуватиме докапіталізації з боку держави — продаж банку за 1 грн буде проводитись незалежно від фактичного розміру регулятивного капіталу банку на день прийняття НБУ відповідного рішення.
Фонд не здійснюватиме зміну розміру статутного капіталу неплатоспроможного системно важливого банку, деномінацію акцій такого банку, у тому числі не буде проводити обміну грошових зобов’язань банку на акції додаткової емісії.
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Замість обміну вкладів на акції з наступним їх викупом державою запроваджується припинення зобов’язань банку перед контролери та власниками істотної участі у такому банку, а також підсанкційними особами з наступним зарахуванням коштів за цими зобов’язаннями у дохід банку (також збільшується капітал банку).
Відшкодування вартості акцій акціонерам (у разі її перевищення 1 грн за висновком аудиторської компанії) буде можливим тільки після компенсації збитків державі Україна від рф і виключно за рахунок таких коштів.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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