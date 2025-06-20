Рада створила комісію для розслідування корупції в судах і поліції — Finance.ua

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Рада створила комісію для розслідування корупції в судах і поліції

Казна та Політика
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Рада створила комісію для розслідування корупції в судах і поліції
Рада створила комісію для розслідування корупції в судах і поліції
Верховна Рада підтримала проєкт постанови № 13377 про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК), яка розслідуватиме можливі факти корупції в українських правоохоронних і судових структурах.
Про це повідомили народний депутат з фракції «Голос» Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко з «Європейської солідарності».
Ініціативу підтримали 257 народних депутатів.
Як зазначено в пояснювальній записці до постанови, в Україні тривалий час зберігається високий рівень недовіри до правоохоронної та судової системи через численні випадки зловживання владою, конфлікти інтересів і вибіркове правосуддя. На ці проблеми неодноразово звертали увагу і громадськість, і журналісти, і міжнародні партнери.

Хто увійшов до комісії

Комісію очолив Сергій Власенко з партії «Батьківщина», його заступником став Максим Бужанський від «Слуги народу».
Загалом до складу ТСК увійшли 13 депутатів.
Передбачено, що відповідна Тимчасова слідча комісія ВР діятиме один рік.

Завдання комісії

Тимчасова слідча комісія займатиметься:
  • збиранням і перевіркою інформації щодо можливих корупційних дій у прокуратурі, поліції, СБУ, ДБР, НАБУ та судах усіх рівнів;
  • оцінкою ефективності боротьби з корупцією та аналізом системних проблем, що сприяють безкарності;
  • вивченням впливу зацікавлених осіб на процес розслідування корупційних справ, пов’язаних з політикою або бізнесом;
  • підготовкою законодавчих пропозицій для підвищення прозорості та незалежності правоохоронців і суддів;
  • залученням до роботи комісії постраждалих, експертів, журналістів та представників громадськості;
  • моніторингом виконання реформ у сфері правосуддя та антикорупційної політики;
  • підготовкою звіту з викладенням фактів, висновків і рекомендацій для розгляду Верховною Радою.
За матеріалами:
Finance.ua
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