Рада спростила облік робочих місць для осіб з інвалідністю — Finance.ua

Рада спростила облік робочих місць для осіб з інвалідністю Вчора 16:33 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект № 7433 про внесення змін до закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших ЗУ, щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю.

Про це повідомляє голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

«Документ скасовує звітування роботодавців про працевлаштування осіб з інвалідністю. Відтепер цей обов’язок перекладено на територіальні відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, які будуть отримувати необхідні дані з Державного реєстру», — розповіла Шуляк.

Вона зауважила, що використання таких даних необхідно для обрахунку квоти на працевлаштування людей з інвалідністю, розрахунку адміністративно-господарських санкцій та захисту інших соціально-трудових прав.

«В Україні діє квота, за якої на кожному підприємстві 4% від всіх робочих місць мають обіймати люди з інвалідністю. Якщо ця квота не виконується, то підприємство мало сплачувати штрафні санкції. Втім, ця норма не сприяє інтеграції та реабілітації людей з інвалідністю», — зауважила Шуляк.

За її словами, держава відходить від каральних функцій, таких як встановлення квоти та санкції до роботодавців за її недотримання, та йде у напрямку до позитивного регулювання і працевлаштування.

«В умовах війни та збільшення травмування серед населення держава дбає про підтримку зайнятості осіб з інвалідністю. Наші мужні захисники, які отримали поранення чи інвалідність на фронті мають бути працевлаштовані відповідно так само на підставі чинного законодавства України, можуть бути працевлаштовані», — резюмувала Шуляк.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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