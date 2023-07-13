Рада схвалила законопроєкт щодо корпоративного управління в «Операторі ГТС» — Finance.ua

Рада схвалила законопроєкт щодо корпоративного управління в «Операторі ГТС» Сьогодні 16:47 — Казна та Політика

Рада схвалила законопроєкт щодо корпоративного управління в «Операторі ГТС»

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 9311−1д щодо оптимізації структури «Оператора газотранспортної системи України». «За» проголосували 268 депутатів.

Про це передає нардеп Ярослав Железняк.

Що передбачає документ:

запуск корпоративної реструктуризації ТОВ «Оператора ГТС України» відповідно до узгодженої цільової моделі;

передачу корпоративних прав ТОВ «Оператор ГТС України» від АТ «Магістральні газопроводи України» до Міністерства енергетики, а також прийняти новий статут «Оператора ГТС», редакція якого має бути розроблена та погоджена із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.

Це доопрацьований законопроект Максима Хлапука, який погоджений з Energy Community та МВФ.

Нагадаємо, МВФ додав до програми EFF з Україною структурним маяком про активізацію реформи корпоративного управління в «Операторі газотранспортної системи» шляхом відбору та призначення наглядової ради.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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