Рада схвалила законопроєкт щодо корпоративного управління в «Операторі ГТС» — Finance.ua

Рада схвалила законопроєкт щодо корпоративного управління в «Операторі ГТС»
Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт № 9311−1д щодо оптимізації структури «Оператора газотранспортної системи України». «За» проголосували 268 депутатів.
Про це передає нардеп Ярослав Железняк.
Що передбачає документ:
- запуск корпоративної реструктуризації ТОВ «Оператора ГТС України» відповідно до узгодженої цільової моделі;
- передачу корпоративних прав ТОВ «Оператор ГТС України» від АТ «Магістральні газопроводи України» до Міністерства енергетики, а також прийняти новий статут «Оператора ГТС», редакція якого має бути розроблена та погоджена із Секретаріатом Енергетичного Співтовариства.
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Це доопрацьований законопроект Максима Хлапука, який погоджений з Energy Community та МВФ.
Нагадаємо, МВФ додав до програми EFF з Україною структурним маяком про активізацію реформи корпоративного управління в «Операторі газотранспортної системи» шляхом відбору та призначення наглядової ради.
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