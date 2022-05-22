Рада схвалила кредит від МБРР для "Укргідроенерго" — Finance.ua

Рада схвалила кредит від МБРР для "Укргідроенерго"

Вчора 17:26 — Казна та Політика

Рада схвалила кредит від МБРР для "Укргідроенерго"

Верховна Рада ратифікувала договір з Міжнародним банком реконструкції та розвитку. «Укргідроенерго» отримає дві позики на 34 млн доларів та 177 млн доларів

Проект закону № 0150 був ухвалений Верховною Радою 22 травня.

Плануються наступні позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для Укргідроенерго:

34 млн доларів для Фонду чистих технологій та розвитку,

177 млн доларів — за проектом «Україна — Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в «Укргідроенерго»).

«Реалізація проекту сприятиме підвищенню енергетичної безпеки України шляхом створення додаткових високоманеврених і швидкодіючих резервів, які за своїми параметрами швидкодії і маневреності не мають аналогів в об’єднаній енергетичній системі України», — йдеться в пояснювальній записці.

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