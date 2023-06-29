Рада розширила список тих, хто підлягає мобілізації: що змінилося — Finance.ua

Рада розширила список тих, хто підлягає мобілізації: що змінилося Сьогодні 14:00

Верховна Рада Україна посилила правила, згідно з якими військовозобов'язаним надається відстрочка від мобілізації. Норму було проголосовано у законопроекті № 9342 про доплати та відпустки для військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст документа

Як випливає із порівняльної таблиці, зміни внесено до 11-го абзацу частини першої ст. 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У цій статті наведено підстави для відстрочки від мобілізації. У чинній редакції, згідно з 11 абзацом, відстрочка надається особам, чиї дружини (чоловіки), один з батьків або батьків дружини (чоловіка) мають інвалідність І або ІІ групи.

До другого читання було внесено правку, яка доповнила цей абзац словами «за умови, що такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, які зобов’язані відповідно до закону їх утримувати».

Таким чином, відстрочку можна буде отримати лише у тому випадку, якщо в сім'ї військовозобов'язаного немає інших людей, здатних утримувати особу з інвалідністю.

Проголосований закон ще має підписати президент. Тільки після цього нова норма набуде чинності.

Хто має право на відстрочку

Інші правила щодо відстрочок поки без змін. Від мобілізації звільняються:

заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабінетом Міністрів порядку);

визнані особами з інвалідністю або непридатними до служби;

багатодітні батьки (троє та більше дітей молодше 18 років);

батьки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

жінки та чоловіки, опікуни та прийомні батьки з дитиною з інвалідністю віком до 18 років;

жінки та чоловіки з повнолітньою дитиною з інвалідністю I або II групи;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);

опікуни недієздатних осіб, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

народні депутати;

студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній або дуальній формі навчання;

наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки;

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час АТО, будучи військовослужбовцями, безпосередніми учасниками АТО або працівниками підприємств та установ, які залучалися до забезпечення АТО.

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон про доплати військовим. Якщо військовослужбовці виконують завдання, пов’язані із захистом України, вони щомісячно отримуватимуть від 30 до 100 тисяч гривень. Строковикам встановлюються доплати по 6 тисяч гривень.

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