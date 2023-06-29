Рада ратифікувала три економічні угоди з ЄС — Finance.ua

Рада ратифікувала три економічні угоди з ЄС Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Рада ратифікувала три економічні угоди з ЄС

Верховна Рада на засіданні у четвер, 29 червня, ратифікувала декілька важливих угод з Євросоюзом у сфері економіки.

Про це перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Зокрема, парламент ухвалив в цілому наступні законопроєкти:

№ 0207 — про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС щодо участі України в програмі «Єдиний ринок»;

№ 0198 — про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС про участь України в Програмі для співробітництва в митній сфері;

№ 0203 — про ратифікацію Угоди між Україною та ЄС щодо участі України в програмі у для співробітництва в галузі оподаткування «Fiscalis».

Нагадаємо, уряд України прийняв постанову «Про внесення зміни до Порядку ведення української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності», проєкт якої розробило Міністерство фінансів для забезпечення імплементації до українського законодавства положень актів права ЄС у частині урахування підходів до класифікації окремих товарів згідно з Комбінованою номенклатурою ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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