Рада призначила Кириленка головою АМКУ — Finance.ua
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Рада призначила Кириленка головою АМКУ

Казна та Політика
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Рада призначила Кириленка головою АМКУ
Рада призначила Кириленка головою АМКУ
Верховна Рада призначила колишнього очільника Донецької ОВА Павла Кириленка на посаду голови Антимонопольного комітету України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Таке рішення підтримали 250 депутатів.
Вчора голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія розповів, що голова АМКУ Ольга Піщанська подала до Ради заяву про звільнення. Він також повідомив, що замість неї мають призначити на посаду голови Донецької ОВА Павла Кириленка.
Вчора Рада відправив Піщанську у відставку, а президент України Володимир Зеленський звільнив голову Донецької ОВА Кириленка.
Сьогодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль вніс подання на призначення Кириленка головою АМКУ, а комітет Ради підтримав це рішення.

Що відомо про Кириленка

Павло Кириленко — підполковник юстиції. Він закінчив Юридичну академію України ім. Ярослава Мудрого у Харкові за спеціальністю «Правознавство».
З 2008 року працював у прокуратурах Донецької області, Криму та Генеральній прокуратурі.
Протягом 2017−2019 років Кириленко був військовим прокурором Ужгородського гарнізону Західного регіону України. У 2019 році він став головою Донецької ОВА.
За матеріалами:
РБК-Україна
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