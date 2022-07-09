Рада планує звільнити бізнес від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінзвітності у воєнний час — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада планує звільнити бізнес від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінзвітності у воєнний час

Казна та Політика
135
Верховна Рада планує звільнити юридичних осіб від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності на період дії воєнного стану і три місяці після його скасування.
Як повідомив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний проєкт закону № 7305 у першому читанні проголосував 281 депутат.
У документі пропонується у період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування звільнити юридичних осіб від відповідальності за порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінзвітності у повному обсязі на сайті юрособи.
Крім того, оприлюднити річну фінзвітність за весь період неоприлюднення можна буде протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.
Як повідомлялося, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 6244, який удосконалює законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до положень національного та європейського законодавства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.