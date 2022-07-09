Рада планує звільнити бізнес від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінзвітності у воєнний час — Finance.ua

Рада планує звільнити бізнес від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінзвітності у воєнний час Вчора 15:34 — Казна та Політика

Верховна Рада планує звільнити юридичних осіб від відповідальності за несвоєчасне оприлюднення фінансової звітності на період дії воєнного стану і три місяці після його скасування.

Як повідомив у Телеграмі народний депутат Ярослав Железняк, за відповідний проєкт закону № 7305 у першому читанні проголосував 281 депутат.

документі пропонується у період дії воєнного стану, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування звільнити юридичних осіб від відповідальності за порушення вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо своєчасності та повноти оприлюднення фінзвітності у повному обсязі на сайті юрособи.

Крім того, оприлюднити річну фінзвітність за весь період неоприлюднення можна буде протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану.

Як повідомлялося, Верховна Рада 1 липня ухвалила в першому читанні законопроєкт № 6244, який удосконалює законодавчі засади ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності відповідно до положень національного та європейського законодавства.

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