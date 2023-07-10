Рада планує змінити правила торгівлі вживаними авто: законопроєкт — Finance.ua

Рада планує змінити правила торгівлі вживаними авто: законопроєкт Сьогодні 09:47 — Технології&Авто

Рада планує змінити правила торгівлі вживаними авто: законопроєкт

За оцінками бізнесу, процедура купівлі-продажу вживаного автомобіля через торговельні організації є досить складною. Через це значну частку перепродажів вживаних автомобілів здійснюють авто-бізнесмени, які не стають офіційно на облік у Головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ України, а здійснюють перепродаж вживаних автомобілів через «тіньові» схеми, наприклад, продаж через довіреність від продавця на третю особу, як комісійний продаж з мінімальною комісійною винагородою, тощо. У результаті, держава недоотримує мільйони гривень податкових надходжень, які, особливо зараз, були б вкрай важливими для країни.

Що пропонують змінити

Поточне законодавство зобов’язує автосалони та компанії, які торгують вживаними авто, при викупі обліковувати цей автомобіль як основний засіб для власного використання, реєструвати його в СЦ МВС та отримати довідку з ТЦК та СП про взяття транспортного засобу на військовий облік.

Законопроєктом же пропонується замість перереєстрації транспортного засобу з продавця на субʼєкт господарювання передбачити, що власник сам попередньо знімає з реєстрації транспортний засіб до передачі суб'єкту господарювання для подальшого продажу.

Крім того, перереєстрація транспортного засобу з субʼєкта господарювання на кінцевого клієнта перетвориться в державну реєстрацію транспортного засобу, від чого вартість наданої при цьому адміністративної послуги не зміниться.

Впровадження цих норм не потребує фінансування з державного та місцевого бюджетів.

«Крім того, ці новації не призведуть до зменшення доходів бюджету. Навіть більше, державний бюджет від цього тільки виграє. Адже це допоможе детінізувати ринок, і з кожного проданого вживаного автомобіля буде отримувати додаткові надходження. Для прикладу, представники бізнесу порахували, скільки державний бюджет отримає від проданого вживаного авто на суму 600 тис грн і виявили, що надходження будуть становити 19 800 грн. Тобто навіть кілька сотень автомобілів принесуть до бюджету мільйони гривень податками», — розповіли у ЄБА.

Тож Асоціація просить Мінфін та профільний Комітет ВРУ в межах компетенції підтримати прийняття проєкту Закону № 9083. Це слугуватиме реальним підтвердженням прагнення держави до боротьби із загалом тінню в країні, яка, на жаль, по різним підрахункам все ж не зменшується та, залежно від індустрії складає до 30% та більше відсотки.

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