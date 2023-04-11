Рада підтримала зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром — Finance.ua
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Рада підтримала зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром

Казна та Політика
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Рада підтримала зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром
Рада підтримала зміни до угоди про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Катаром
Верховна Рада 10 квітня ратифікувала протокол між урядом України та урядом Держави Катар про внесення змін до Угоди про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Положення цього Протоколу повністю відповідають Модельній конвенції Організації економічного співробітництва та розвитку щодо податків на доходи і капітал», — ідеться в повідомленні.
Протокол передбачає нову редакцію преамбули угоди — щодо недопущення створення можливостей для повного звільнення від оподаткування або пільгового оподаткування за рахунок зловживання положеннями угод про уникнення подвійного оподаткування.
Також передбачається розширення положень статті 25 угоди, відповідно до якої будь-яка домовленість, досягнута компетентними органами договірних держав, повинна виконуватись незалежно від будь-яких обмежень у часі, передбачених національним законодавством.
Статтю 26 угоди доповнено положенням, яким передбачено розширення можливостей компетентних органів договірних держав використовувати отриману інформацію з дозволу компетентного органу договірної держави.
Крім того, у новій редакції викладено статтю 28 документа, яка обмежує можливості застосування пільгових положень угоди, якщо основною метою є отримання таких пільг.
Такі зміни дозволять Україні виконати рекомендації ОЕСР щодо боротьби з розмиванням податкової бази та виведенням прибутку з-під оподаткування та сприятимуть покращенню процедур взаємного узгодження, недопущенню зловживання положеннями угоди.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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