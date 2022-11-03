Рада підтримала надання військовим відпусток під час воєнного стану — Finance.ua

Рада підтримала надання військовим відпусток під час воєнного стану Вчора 19:40 — Казна та Політика

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за проект змін до закону «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», який дозволяє військовослужбовцям отримувати 10-денні відпустки під час дії воєнного стану.

За проголосували 330 депутатів, повідомляє Telegram депутата Ярослава Железняка.

Законопроект передбачає можливість надання військовослужбовцям під час дії воєнного стану відпустки із збереженням грошового забезпечення тривалістю не більше 10 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та назад, але не більше двох діб в один кінець.

Як зазначається у пояснювальній записці до проекту закону, зараз під час військового стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин тривалістю не більше ніж 10 календарних днів.

Але на практиці існує набагато більше випадків, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна, і взагалі можливість побачити сім’ю, рідню важлива для військовослужбовця, особливо під час війни.

Раніше Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування військовим збором грошового забезпечення військовослужбовців та інших осіб, які беруть безпосередню участь в бойових діях в умовах воєнного стану".Також Верховна Рада проголосувалаза закон, який прописує порядок служби військових капеланів, і прирівнює їх до військовослужбовців ЗСУ.

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