Рада надала розстрочку українцям, які погодяться на податкову амністію — Finance.ua

Рада надала розстрочку українцям, які погодяться на податкову амністію Вчора 15:05 — Казна та Політика

Верховна Рада розстрочила до травня 2025 року сплату збору до Державного бюджету для фізичних осіб та ФОПів, які вирішать скористатися Податковою амністією.

Це передбачено законопроєктом № 7506-1 про внесення змін до Податкового кодексу України про звільнення від оподаткування благодійної допомоги, виплаченої на користь членів сімей поранених та загиблих учасників бойових дій за участі у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки України, який Верховна Рада підтримала у другому читанні та загалом 292 голосами.

Згідно з документом, термін податкової амністії продовжується до березня 2023 року. При цьому Податковий кодекс пропонується доповнити новими абзацами про можливість розстрочення: "У разі вибору декларантом, який подав одноразову (спеціальну) добровільну декларацію після 31 серпня 2022 року, у рамках одноразового (спеціального) добровільного декларування ставки збору за одноразовим (спеціальним) добровільним декларуванням яка передбачає сплату такого платежу трьома рівними частинами, сплата збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування здійснюється декларантом у такому порядку: першого платежу — протягом 30 календарних днів з дати подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації; другого платежу — до 1 травня 2024 року; третього платежу — до 1 травня 2025 року.

У 2021 році було ухвалено Закон про «податкову амністію» — запроваджено одноразове добровільне декларування фізичними особами їхніх активів та сплату одноразового збору до бюджету.

"Громадяни, які скористаються цією можливістю, зможуть спокійно розпоряджатися своїми активами. Для них це буде чиста фінансова історія. Більше того, громадянам, які задекларували активи та сплатили з них збір, держава гарантує звільнення від відповідальності за порушення податкового, валютного законодавства.

Декларування проводиться лише один рік. У період з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року", — зазначав міністр фінансів Сергій Марченко.

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