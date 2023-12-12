Рада може зобов’язати деяких посадових осіб проходити поліграф — Finance.ua

Рада може зобов’язати деяких посадових осіб проходити поліграф Сьогодні 11:45 — Казна та Політика

Рада може зобов’язати деяких посадових осіб проходити поліграф

Народний депутат, колишній представник Президента в Верховній Раді Федір Веніславський вніс до парламенту законопроєкт, яким хоче зобов’язати деяких чиновників, військове та силове керівництво, а також суддів проходити поліграф.

Про це свідчить картка законопроєкту № 10 322, опублікована на сайті Ради.

Відповідно до законопроєкту, планується зобов’язати політиків та офіційних осіб проходити дослідження на поліграфі.

Під перевірку на поліграфі підпадатимуть:

народні депутати;

прем'єр-міністр та його заступники, а також міністри;

керівники центральних органів виконавчої влади;

керівник Офісу президента та його заступники;

генеральний прокурор, керівник Нацполіції, директори ДБР, БЕБ, НАБУ, голови Державної митної служби та Державної міграційної служби, а також їх заступники;

Головнокомандувач, начальник Генштабу, командувач об'єднаних сил ЗСУ, начальники військових адміністрацій, голова СБУ, керівники розвідувальних органів, начальник Управління державної охорони, а також посадові особи цих органів, що мають військове звання вищого офіцерського складу;

судді Конституційного Суду України, Верховного Суду, а також члени Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Проходити поліграф також необхідно буде особам, які претендують на зайняття вищезазначених посад. Однак, якщо вони обиратимуться шляхом виборів, поліграф проходити не потрібно.

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В законі Веніславський вказує, що дослідженні на поліграфі проводитимуться для отримання інформації щодо перебування на агентурному зв’язку в спецслужбі рф або білорусі, співпраці з рф, здійснення колабораційної діяльності, наявності громадянства рф тощо.

Крім того, у разі відмови проходження поліграфу, пропонується відмовляти кандидатам у призначенні на посаду.

Зазначається, що порядок проведення дослідження на поліграфі, який буде проводитися незалежними спеціалістами шляхом жеребкування серед поліграфологів, повинен буде затвердити Кабінет міністрів.

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