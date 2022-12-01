Рада дозволила списання кредитів на пошкоджене або зруйноване під час війни житло та авто — Finance.ua

Рада дозволила списання кредитів на пошкоджене або зруйноване під час війни житло та авто Сьогодні 19:43 — Казна та Політика

Рада дозволила списання кредитів на пошкоджене або зруйноване під час війни житло та авто

Верховна Рада ухвалила закон про списання кредитів на житло та авто, яке було пошкоджено або зруйновано під час війни.

Прийняття відповідного законопроєкту № 7441-1 у другому читанні підтримали 265 нардепів, повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram

У фінальній версії закон передбачає призупинення виплат за кредитами, отриманими фізичними особами на придбання рухомого або нерухомого майна, яке через війну опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій, або ж пошкоджене чи знищене внаслідок воєнних дій. Такі позичальники зможуть вимагати від кредитора призупинення платежів по кредиту за наявності підтверджуючих документів.

Також передбачається прощення кредиту на житло для тих позичальників, чия нерухомість знищена внаслідок війни. При цьому до другого читання із закону прибрали обмеження щодо площі нерухомого майна (квартира, житловий будинок), але станом на 23 лютого 2022 року воно мало бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника.

Крім того, за таким договором не має бути заборгованості станом на 23 лютого, а метою отримання кредиту згідно договору має бути саме придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна.

Згідно із законопроєктом, кредитор у такому випадку отримує право на компенсацію громадянам України за майно, знищене внаслідок збройної агресії рф. Розмір такої компенсації не може перевищувати основної суми кредиту позичальника. Інші збитки кредитора, наприклад неотримані проценти, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави-агресора.

Щодо автокредитування, то анулювання заборгованості передбачається для знищених авто у випадку, якщо станом на 23 лютого це було єдине авто в сім’ї позичальника, а заборгованість за таким договором не була прострочена на більше ніж 7 днів. При цьому до другого читання із законопроєкту прибрали обмеження щодо об’єму двигуна.

Законом встановлено термін для подачі заявок для списання заборгованості або призупинки виплат за нею на період дії в Україні воєнного стану та 3 місяці після дня його припинення.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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