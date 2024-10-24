Qatar Airways здійснила перший рейс зі Starlink — Finance.ua

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Qatar Airways здійснила перший рейс зі Starlink

Технології&Авто
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Qatar Airways здійснила перший рейс зі Starlink
Qatar Airways здійснила перший рейс зі Starlink
Компанія SpaceX вперше у своїй історії запустила супутниковий інтернет Starlink з пасажирським літаком Boeing 777 авіакомпанії Qatar Airways. Доступ до супутникового інтернету для пасажирів рейсу був безкоштовний.
Про це повідомляє Space.
Перший рейс на літаку Boeing 777 вилетів з Дохи (Катар) до лондонського Хітроу (Велика Британія) у вівторок, 22 жовтня.
Щоб продемонструвати цю подію, генеральний директор Qatar Airways Бадр Аль Меєр провів відеодзвінок із засновником Starlink Ілоном Маском під час польоту.
«Boeing 777 є найбільшим пасажирським літаком, який сьогодні оснащений Starlink», — заявили в компанії.
Компанія Qatar Airways планує оснастити всі свої літаки Boeing 777 інтернетом Starlink у 2025 році.
Крім того, контракт на оснащення пасажирських літаків інтернетом Starlink підписали авіакомпанії United Airlines, Hawaiian Airlines та airBaltic.
За матеріалами:
Finance.ua
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