Qatar Airways здійснила перший рейс зі Starlink — Finance.ua

Qatar Airways здійснила перший рейс зі Starlink Сьогодні 18:00 — Технології&Авто

Qatar Airways здійснила перший рейс зі Starlink

Компанія SpaceX вперше у своїй історії запустила супутниковий інтернет Starlink з пасажирським літаком Boeing 777 авіакомпанії Qatar Airways. Доступ до супутникового інтернету для пасажирів рейсу був безкоштовний.

Про це повідомляє Space.

Перший рейс на літаку Boeing 777 вилетів з Дохи (Катар) до лондонського Хітроу (Велика Британія) у вівторок, 22 жовтня.

Щоб продемонструвати цю подію, генеральний директор Qatar Airways Бадр Аль Меєр провів відеодзвінок із засновником Starlink Ілоном Маском під час польоту.

#QatarAirways launches the world’s first Boeing 777 Starlink-equipped flight. @Starlink



We are proud to be the airline that leads the way, setting new standards in the airline industry. ✈️#QatarAirwaysStarlink pic.twitter.com/347ZnclANb — Qatar Airways (@qatarairways) October 22, 2024

«Boeing 777 є найбільшим пасажирським літаком, який сьогодні оснащений Starlink», — заявили в компанії.

Компанія Qatar Airways планує оснастити всі свої літаки Boeing 777 інтернетом Starlink у 2025 році.

Крім того, контракт на оснащення пасажирських літаків інтернетом Starlink підписали авіакомпанії United Airlines, Hawaiian Airlines та airBaltic.

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