Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів, скільки вже встановили — Finance.ua

Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів, скільки вже встановили Сьогодні 12:23 — Фінтех і Картки

Питання РРО для ФОПів вирішене: Гетманцев розповів, скільки вже встановили

В Україні вже 70-80% фізосіб-підприємців (ФОПів) у сфері торгівлі встановили РРО (реєстратори розрахункових операцій). У зв’язку з чим, на думку голови парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, дискусія щодо необхідності їхнього встановлення «вже себе вичерпала».

«Наразі це питання вже вирішене. Це навіть у меморандумі з МВФ є», — сказав він в інтерв’ю «Фокусу»

При цьому Гетманцев підкреслив: встановлення РРО є «елементарним інструментом податкового обліку для торгівлі». А тому повернення до обговорення необхідності в цьому є «безглуздістю».

«Торгівля вже на 70-80% встановила РРО, дискусія про РРО вже себе вичерпала. Ми можемо дискутувати про щось, але зараз це питання вже вирішене», — резюмував він.

Навіщо потрібні РРО?

Майже в усіх країнах Європи вже давно діє облік оборотів майже всього бізнесу. В Україні ж до 2022-го ФОПи могли продавати товари, не показуючи реальні обороти й не видаючи своїм клієнтам чеки через касові апарати. Це призвело до того, що левова частка підприємців уже давно перевищила норми та перестала бути «малим бізнесом», але продовжила користуватися єдиним податком.

При цьому розмір єдиного податку для ФОПів першої та другої групи нижчий за податки із зарплати, наприклад, українського вчителя. Без РРО з 2022-го можуть працювати ті, хто не продає товари фізособам, які торгують у селах (без підакцизних товарів), або перебувають на першій групі єдиного податку.

Зазначимо, на першій групі перебувають ті підприємці, які не мають найнятих працівників та не перевищують річний оборот в 1,08 млн грн.

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