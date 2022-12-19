ПУМБ пропонує соціальну картку для виплат всеКАРТА — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ПУМБ пропонує соціальну картку для виплат всеКАРТА Сьогодні 10:34 — Фінтех і Картки

Для отримання соціальних виплат та матеріальної допомоги без комісії від органів соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, Фондів соціального страхування, з якими у банку укладено договори, ПУМБ створив соціальну картку всеКАРТА . Завдяки змінам у законодавстві, військові пенсіонери можуть обслуговуватись і в ПУМБ.

Сплачуйте за комунальні послуги, поповнюйте рахунки мобільних операторів та знімайте готівку у банкоматах по всій Україні — без комісії та зайвих переплат. Також, комісія не нараховується за перекази на картку будь-якого банку України у гривні у додатку ПУМБ Online.

Відтепер отримувати пенсії та інші соціальні виплати стає ще зручніше — достатньо звернутися до найближчого працюючого відділення ПУМБ (радимо перед візитом до будь-якого відділення ПУМБ, перевіряти актуальний графік роботи на сайті банка за лінком або у додатку ПУМБ Online в розділі «Більше»). Для відкриття соціальної картки необхідно мати лише паспорт громадянина України (або документ, який його замінює) та довідку про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН). Співробітник ПУМБ оформить усі необхідні документи та передасть заяву про відкриття соціального рахунку у Пенсійний фонд.

Тарифи та умови соціальної карти всеКАРТА

0% відкриття та обслуговування

0% поповнення картки будь-яким способом (можлива комісія іншого банку)

0% зняття готівки у банкоматах України

0% отримання готівки у касах ПУМБ

Більше інформації про тарифи — на сайті банку.

Також, власники соціальної картки всеКАРТА можуть отримати додатковий дохід — до 7% на залишок з депозитом «Вільний»

Соціальна картка всеКАРТА — безкоштовна картка для отримання соціальних виплат, яка дозволяє зручно отримувати гроші та економити.

ПУМБ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.