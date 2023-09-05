ПУМБ посів перше місце за приростом строкового депозитного портфеля в усіх валютах — Finance.ua
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ПУМБ посів перше місце за приростом строкового депозитного портфеля в усіх валютах

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ПУМБ посів перше місце за приростом строкового депозитного портфеля в усіх валютах
ПУМБ посів перше місце за приростом строкового депозитного портфеля в усіх валютах
Згідно з даними НБУ за перше півріччя 2023 року, ПУМБ очолив список банків-лідерів за приростом строкових депозитів клієнтів-фізичних осіб в усіх валютах.
«Зростання портфелю строкових депозитів — ознака довіри українців до ПУМБ, визнання нашої стабільної та виваженої праці. ПУМБ, як системно важливий банк, жодного разу не зупинив свою роботу: платежі клієнтів проходять 24/7, безперебійно та цілодобово працюють дистанційні канали обслуговування, працюють відділення, каси та банкомати регулярно поповнюються готівкою. Ми довели, що ПУМБ — стійкий та надійний банк. Тож, попри війну, ми маємо один з найвищих показників перерозміщення депозитів — 86% наших клієнтів повторно розміщують у банку свої депозити. Окрім цього, за даними рейтингового агентства „Кредит-рейтинг“, у рейтингу надійності депозитів станом на 15.08.2023 ПУМБ має найвищу оцінку у 5 балів», — коментує Дмитро Поліщук, заступник голови правління ПУМБ.
Також, згідно з даними офіційно опублікованої звітності банків України за перше півріччя 2023, ПУМБ посилив свої лідируючі позиції серед українських банків, посівши наступні позиції:
  • № 3 за приростом строкових пасивів клієнтів-физичних осіб в гривні
  • № 3 за приростом усіх пасивів клієнтів-физичних осіб в усіх валютах
  • № 4 за приростом усіх пасивів клієнтів-физичних осіб в гривні
«Найчастіше клієнти ПУМБ обирають класичний депозит „Дохідний“ з максимальною дохідністю до 16% річних в гривні або депозит „Вільний“, який дозволяє керувати заощадженнями та заробляти до 5% річних. Ми уважно слідкуємо за депозитними пропозиціями на банківському ринку України і завжди пропонуємо максимально вигідні для клієнтів умови», — коментує Дмитро Поліщук.
Нагадуємо, що ПУМБ приєднався до проєкту єВідновлення — державної програми відшкодування за пошкоджене внаслідок бойових дій житло. Переваги картки єВідновлення від ПУМБ: банк подвоює отриману виплату від держави для одного переможця раз на місяць протягом 12 місяців, надає кешбек 2% на товари для будівництва і ремонтні роботи та бонус 500 грн на будь-яку картку ПУМБ (окрім єВідновлення) після зарахування виплати від держави.
За матеріалами:
ПУМБ
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