ПУМБ підвищує ставки за депозитами для фізичних осіб у національній валюті — Finance.ua

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ПУМБ підвищує ставки за депозитами для фізичних осіб у національній валюті

З 20 червня 2022 року, Перший Український Міжнародний Банк ( ПУМБ ) підвищує ставки за депозитами для фізичних осіб у національній валюті. Дохідність вкладів в гривні збільшиться на 2-3% залежно від виду депозиту та строку розміщення.

Нові ставки для депозитів в національній валюті*:



Пропозиція актуальна як для вже існуючих, так і нових клієнтів банку. Відкрити депозит у ПУМБ можна як офлайн (у відділенні), так і онлайн (у мобільному додатку ПУМБ Online). Для нових клієнтів банку достатньо пройти процедуру ідентифікації через застосунок Дія. Після цього, користувач зможе відкрити та активувати дебетову віртуальну карту всеКАРТА та отримати доступ до усіх послуг банку, окрім кредитування.

Ще одним бонусом депозитів від ПУМБ є програма лояльності ПУМБ (+1% річних), яка діє на більшість (окрім депозитів «Надійний» та «Скарбничка+») депозитні програми банку. Програма лояльності діє за умови пролонгації діючого вкладу, відкриття другого депозиту за наявності діючого у ПУМБ, повторного розміщення депозиту та відкриття депозиту за допомогою додатку ПУМБ Онлайн. За результатами 1 кварталу 2022 року, 80% клієнтів ПУМБ стабільно продовжують свої вклади в ПУМБ

"Не дивлячись на війну, зацікавленність у банківських депозитах залишається стабільною. На початку військової агресії, були побоювання щодо відтоку депозитів, але, на щастя цього не сталося. Комбінація високих фінансових результатів банку, понад 30 років досвіду роботи в Україні та конкурентна дохідність депозитів — стали гарантією для наших вкладників, що ПУМБ збереже та примножить їхні заощадження. Так, згідно з нашою статистикою, 80% клієнтів продовжують депозитні договори, бо вважають, що депозити це зрозумілий та надійний інструмент, який дозволяє зберегти та накопичити кошти. Але, війна дещо змінила структуру депозитного портфеля українців. Так, до війни вклади на вимогу банк становили менше 30% від загального об’єму депозитів, а зараз їх частка зросла до 35%. Відповідно, зменшилася частка строкових депозитів— вони зменшилися з 70% до 65%. Тобто частина коштів пішла на вклади на вимогу чи на карткові рахунки. Крім того варто також відзначити, шо на даний час серед строкових вкладів найбільшою популярністю користуються короткі депозити строком до трьох місяців",- — коментує Микита Малясов, керівник відділу депозитів, Управління пасивних продуктів роздрібного бізнесу, Департаменту з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ.

ПУМБ вже понад 30 років виконує усі зобов’язання перед клієнтами, державою та співробітниками і, попри війну, продовжує вчасно виплачувати депозити та інші виплати згідно з умовами договорів. Навіть більше, як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, у березні-червні 2022, банк виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 90 млн грн і продовжує ці виплати.

За офіційними даними НБУ , ПУМБ став ТОП-2 у переліку найприбутковіших банків з приватним капіталом за 1 квартал 2022 року. Також, за даними НБУ, за 1 квартал 2022 року, ПУМБ, серед банків з приватним капіталом, посів 2 місце за обсягом приросту коштів фізичних осіб на вимогу в гривні та 2 місце за приростом загального обсягу (поточні рахунки та строкові депозити) роздрібного депозитного портфеля в національній валюті*.

*Джерело інформації — дані динаміки пасивів банків України на сайті НБУ

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