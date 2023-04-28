ПУМБ - один з найстійкіших банків країни за версією українського видання NV і інвестиційної компанії Dragon Capital — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ ПУМБ - один з найстійкіших банків країни за версією українського видання NV і інвестиційної компанії Dragon Capital Сьогодні 14:14 — Фондовий ринок

ПУМБ - один з найстійкіших банків країни за версією українського видання NV і інвестиційної компанії Dragon Capital

Провідне українське медіа NV та інвестиційна компанія Dragon Capital наприкінці квітня 2023 року представили рейтинг стійкості українських банків «ТОП-15 найстійкіших банків країни», в якому визначили найнадійніші фінустанови країни, а також ті, яким довіряють вкладники та експерти.

Як зазначає видання, до рейтингу найбільш стійких банків країни увійшли фінансові установи з найбільш життєздатними бізнес-моделями, достатніми резервами та якісними активами. ПУМБ посів 2 місце серед фінустанов з приватним українським капіталом та 11 місце у загальному переліку банків.

«Попри війну ПУМБ залишається стабільним, прибутковим та надійним банком. Разом з нашими клієнтами та командою банка ми пройшли складний 2022 рік. Ми вистояли самі і допомагали іншим — бізнесу, державі, захисникам та цивільним українцям. Цього року наша мета — зберегти високий рівень якості обслуговування клієнтів, продовжити розвиток наших digital-каналів і продуктів, інвестувати й надалі у сталі проєкти задля захисту і відновлення України», — прокоментував Сергій Черненко, голова правління ПУМБ.

Основа рейтингу — дані семи категорій: достатність капіталу, доходність, довіра вкладників (динаміка депозитів клієнтів — фізичних осіб та бізнесу), якість активів, підтримка акціонерів та якісні показники (репутація, прозорість діяльності, збалансованість ризик-менеджменту). Довіра вкладників — один із ключових показників. Так, згідно з внутрішніми даними банку, 83% клієнтів-фізосіб банку протягом 12 місяців 2022 року продовжили свої депозити. Як банк-агент Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, за 12 місяців 2022 року ПУМБ виплатив вкладникам банків-банкрутів понад 715 млн грн. Загалом, згідно з даними НБУ, станом на 01.01.2023 ПУМБ входить до ТОП-5 банків за розміром депозитного портфелю фізичних осіб в гривні.

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