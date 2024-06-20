ПУМБ Лізинг та Представництво Stellantis в Україні починають стратегічну співпрацю — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА ПУМБ Лізинг та Представництво Stellantis в Україні починають стратегічну співпрацю Сьогодні 09:50 — Технології&Авто

ПУМБ Лізинг та Представництво Stellantis в Україні починають стратегічну співпрацю

Перший Український міжнародний Банк (ПУМБ) та Українське представництво концерну Stellantis починають стратегічну співпрацю, аби надати потенційним покупцям автомобілів найкращі умови. Причому як з точки широти модельного ряду доступних автомобілів, співвідношення вартості/комплектації, а також і з точки зору вигідних фінансових пропозицій, що інколи відіграють ключову роль для остаточного рішення клієнта.

ПУМБ Лізинг та представництво Stellantis в Україні відкривають програму фінансового лізингу з вигідними умовами та численними додатковими перевагами. Нова пропозиція лізингу діє на автомобілі всіх ключових Брендів Stellantis Україна: PEUGEOT, CITROËN, OPEL та Jeep.

Великі, динамічні та амбіційні компанії завжди знайдуть варіанти вигідного співробітництва. Особливо, коли робота разом може подарувати вигідні пропозиції для українців й, таким чином, збільшити кількість клієнтів. Цей підхід підтверджується початком нового співробітництва Stellantis Україна та ПУМБ Лізинг, які разом реалізують нову лізингову програму фінансування для автомобілів ключових Брендів Stellantis, а саме PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep.

Лізинг від ПУМБ доступний на максимально вигідних умовах: ставка фінансування починається від 0,01% річних, мінімальний перший авансовий платіж складає 20% вартості автомобіля, термін фінансування може сягати від одного до п’яти років. Пропозиція вигідних фінансових умов від ПУМБ реалізується завдяки можливості операцій з власними коштами, адже Банк ПУМБ є одним з лідерів на ринку банківських послуг України й має суттєві ресурси.

Причому далі за сухими цифри ще є безліч інших переваг нової фінансової програми лізингу від ПУМБ. Наприклад, можливість обирати графік платежів: класичний або сезонний — останній буде вигідний аграріям та іншим компаніям, що працюють від сезону до сезону. Також необхідно відзначити розгалужену мережу відділень: понад 200 відділень ПУМБ по всій Україні, що обіцяє зручність для клієнтів в будь-якому куточку нашої країни. Крім того, клієнтів підтримує високопрофесійна команда співробітників ПУМБ Лізинг та єдина централізована система контролю всіх лізингових угод.

Пропозиція лізингу від ПУМБ діє на різні автомобілі, що пропонуються Stellantis Україна: легкові або комерційні, позашляховики або фургони, різноманітні Бренди — PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep. Максимальна широта вибору дозволяє клієнту обрати саме той автомобіль, який йому подобається та потрібен для виконання поставлених задач. При цьому клієнт може розраховувати на всі вищезазначені переваги лізингу від ПУМБ, а також вигідні умови фінансування.

Звертайтесь до менеджерів ПУМБ Лізинг або до офіційних дилерів Брендів PEUGEOT, CITROËN, OPEL, Jeep в Україні, обирайте бажану модель — й отримуйте вигідне фінансування від ПУМБ вже зараз!

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