ПУМБ інвестував 11 мільйонів на евакуаційні гвинтокрили для ГУР, збір на які ініційований студентами Київської школи економіки — Finance.ua

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ПУМБ інвестував 11 мільйонів на евакуаційні гвинтокрили для ГУР, збір на які ініційований студентами Київської школи економіки
ПУМБ долучився до збору студентів Київської школи економіки за підтримки KSE Foundation і UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND в $1 000 000 на гелікоптери-медеваки для ГУР. Банк перерахував 11 мільйонів для порятунку важкопоранених з поля бою.
Ми з перших днів війни інвестуємо у допомогу українським воїнам на передовій, аби зробити їхню роботу ефективнішою і безпечнішою. Для цього банк скерував понад 94 мільйонів на спорядження і обладнання для захисників. Але ми маємо допомагати не тільки в гарячих точках, але й інвестувати в порятунок. І не тільки в операційні (проєкт «Прифронотова операційна»), медичні прилади, засоби такмеду і доставку крові (проєкт «Ми однієї крові»), але й в евакуацію: лінія фронту — не лише небезпечне місце, але й важкодоступне. Для поранених бійців кожна хвилина може бути критичною.
Студенти Київської школи економіки за підтримки KSE Foundation і UKRAINIAN DEFENSE DEVELOPMENT CHARITY FUND розпочали амбіційний збір в $1 000 000, аби рятувати важкопоранених — на запит ГУР МО України студенти придбають гелікоптери-медеваки.
Марія Олійник та Роман Радійовський, студенти 2-го та 1-го курсу факультету бізнес-економика KSE, поділилися ідеєю збору Donate to Evacuate: «Потреб на фронті багато: спорядження, пікапи, дрони. Кожна — критична. Чому ми відкрили ще один збір? Бо знали, що зможемо організувати все правильно. Що нас підтримають. Йшлося про життя, які можна зберегти».
«Перша година після поранення — „золота година“. Протягом неї має початися надання кваліфікованої медичної допомоги. Вона вирішує долю 90% життів», — наголосив представник ГУР МО України Андрій Юсов.
«Команда ПУМБ з 2018 року підтримує Київську школу економіки. Ми пишаємось, що студенти цього університету, для яких ми інвестували в освітні стипендії і розбудову інноваційної освіти, сьогодні ініціюють такі масштабні проєкти для ГУР. Тому долучились до збору одними з перших — зробили внесок в 11 мільйонів гривень. Мова не тільки про важливу евакуаційну техніку, але й підтримку проактивної молоді, яка робить усе можливе для порятунку наших захисників», - підкреслив Сергій Черненко, Голова Правління ПУМБ.
Гелікоптер медичної евакуації (MEDEVAC) — це найшвидший на полі бою транспорт для порятунку життя. Прибуває орієнтовно за 15 хв після запиту, обладнаний усім необхідним для евакуації поранених, а медичні прилади на борту дозволяють розпочати надання допомоги вже у повітрі.
Кожен може підтримати збір та долучитися до проєкту Donate To Evacuate за посиланням https://donatetoevacuate.com/ . Ім'я кожного, хто зробить донат на суму від $100, буде перетворено на камуфляж та нанесено на гелікоптер.
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