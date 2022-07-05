Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК — Finance.ua

Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК Вчора 15:13 — Кримінал

Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК

Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

«НАЗК проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки під час перетину державного кордону», — сказано в повідомленні.

Результати моніторингу

За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол. США та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів.

Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів.

У результаті вивчення матеріалів, отриманих у ході моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як здійснюється моніторинг

НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.

Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя.

Його мета — встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім’ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

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