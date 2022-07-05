Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК

Кримінал
503
Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК
Публічні службовці вивезли через кордон незаконно отриманої готівки на $5 мільйонів – НАЗК
Нацагентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило факти вивезення через кордон публічними службовцями незаконно отриманої готівки на суму майже 5 млн доларів.
Про це повідомляє пресслужба НАЗК.
«НАЗК проводить моніторинг щодо можливого вивезення публічними службовцями та членами їхніх сімей незаконно отриманої готівки під час перетину державного кордону», — сказано в повідомленні.

Результати моніторингу

За результатами моніторингу виявлено факти переміщення через державний кордон майже 5 млн дол. США та 100 тис. євро публічними службовцями та членами їх сімей, які не мали законних джерел одержання зазначених активів.
Відповідні матеріали було передано до правоохоронних органів.
У результаті вивчення матеріалів, отриманих у ході моніторингу способу життя, органи досудового розслідування розпочали три кримінальні провадження за статтями 368-5 (незаконне збагачення) та 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Як здійснюється моніторинг

НАЗК отримує інформацію про великі суми готівки, які виявляються на кордоні. Далі Агентство перевіряє, чи власники коштів є посадовцями та членами їхніх родин.
Якщо підтверджується факт, що саме посадовець намагається вивезти незаконно отриману готівку, то НАЗК розпочинає моніторинг способу життя.
Його мета — встановити, чи відповідає рівень життя публічного службовця наявним у нього та членів сім’ї майну й одержаним ним доходам згідно з декларацією.

Шахрайство під час обміну валют

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.