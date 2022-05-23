"Привід стагфляції блукає світом": нічний кошмар родом з 1970-х — Finance.ua

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"Привід стагфляції блукає світом": нічний кошмар родом з 1970-х

Вчора 15:28 — Фондовий ринок

Матеріал підготовлено відділом аналітики фінансових ринків RoboForex

Світова економіка знову зіштовхнулася зі стагфляційним викликом уперше з 1970-х років. Про це заявила міністр фінансів США, екс-глава ФРС Джанет Йеллен (Janet Yellen). За її словами, підвищення цін на продовольство та енергоносії може призвести до зниження обсягів виробництва. Наслідком цих двох факторів може стати зростання безробіття у майбутньому. Провідні світові ЦБ, ігноруючи інфляцію, своєю м’якою грошово-кредитною політикою всіляко стимулювали створення нових робочих місць та відновлення бізнесу після пандемії коронавірусу.

Уряди та ЦБ всього світу побоюються потрапити під «синхронний удар» зростаючого безробіття, інфляції, що посилюється, і падаючих обсягів виробництва. По суті вони стають лікарями, які лікують пацієнта відразу від трьох смертельних хвороб. У такому разі важливо буде визначити, яка з проблем становить найбільшу загрозу, і послідовно боротися з кожною з них. Зараз вся увага зосереджена на інфляції, перемігши яку ЦБ може «увігнати» економіку в рецесію. Поки що ймовірність такого сценарію досить низька, але ж і зростання цін у 2020-2021 рр. теж вважали «тимчасовим явищем». Найбільше занепокоєння викликає «уповільнення» економіки Китаю. Коронавірус і локдауни знову «вдарили» по роздрібним продажам та промисловому виробництву. Аналітики вже знизили свій прогноз зростання ВВП КНР з 3,6% до 2,0%.

Втім, глава ФРС США Джером Пауелл (Jerome Powell) налаштований рішуче і має намір підвищувати облікову ставку доти, доки не з’являться чіткі сигнали щодо зниження темпів інфляційного зростання. Його колега з Великобританії, голова Банку Англії Ендрю Бейлі (Andrew Bailey), песимістичніший. На його думку, подорожчання продовольства може мати апокаліптичні наслідки для всього світу. Згідно зі звітами лідерів рітейл-торгівлі Walmart та Target, споживачі почали скорочувати свої витрати на продукти харчування. На цьому фоні провідні біржові індекси продовжили падіння. При цьому більшість ЦП продовжують планомірно підвищувати облікові ставки цього року.

Глава ЄЦБ Крістін Лагард (Christine Lagarde) упевнено відкидає стагфляційний сценарій для світової економіки загалом та єврозони зокрема. Вона вважає, що економіка Китаю у ІІ півріччі 2022 року відновиться, а ціни на продовольство та енергоносії стабілізуються. Це призведе до зниження глобальної інфляції та позитивно позначиться на світових економіках. Проте ЄЦБ перебуває у складній ситуації, оскільки він зараз немає можливості розпочати цикл жорсткості монетарної політики. До того ж до єврозони входять країни зі значною різницею в економічному розвитку, що лише посилює проблему.

Істотно зменшити ризики стагфляції можуть відновлення економіки Китаю та припинення бойових дій в Україні. У такому разі шанси на сприятливий результат значно зростуть.

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