Привату вже 31: цікави факти, про які ви могли не знати — Finance.ua

Привату вже 31: цікави факти, про які ви могли не знати Сьогодні 16:35 — Кредит&Депозит

Привату вже 31: цікави факти, про які ви могли не знати

Позавчора, 19 березня, ПриватБанк відсвяткував свій 31-й день народження. Finance.ua вирішив зібрати кілька цікавих фактів, які ви могли не знати про Приват.

Перші євробонди

Розпочнемо з історичної цікавинки. У грудні 2003 року ПриватБанк став першим українським банком, що випустив євробонди. Сума розміщення склала $100 млн. Папери купили великі банки і приватні інвестори з Великобританії, Данії, Греції та інших країн світу. Причому обсяг заявок на придбання цих паперів перевищив обсяг випуску.

Найприбутковіший банк країни

ПриватБанк на українському фінансовому ринку — як Apple у світі техногігантів. Банк є одним із провідних в Україні, а його прибуток за 2022 рік становив 30,3 млрд грн, що знову зробило його найприбутковішим серед усіх банків на ринку країни. «Знову», адже успіхи у прибутках Привату, за даними Нацбанку, регулятор спостерігає з 2018 року.

Серед інших грандіозних цифр — понад 19 млн активних клієнтів, які постійно користуються послугами ПриватБанку, та понад 1000 відділень банку, що діють по всій Україні.

У Приват24 можна замовити свою кредитну історію

Приват — засновник найбільшого в Україні кредитного бюро: Українського бюро кредитних історій (УБКІ). На всіх, хто хоч раз брав у банку кредит або оформляв кредитну картку, є досьє в УБКІ.

Дані про кожну позику зберігаються в кредитній історії протягом 10 років з моменту погашення кредиту. Тож завдяки українському Бюро кредитних історій можна дізнатися свій кредитний рейтинг, розмір заборгованості, наявних та непогашених кредитів тощо.

Клієнти Привату можуть телефонувати до банку із застосунку Приват24

Зараз багато українців стикаються з проблемою дзвінків з-за кордону чи з інших причин не мають доступу до мобільного звʼязку вітчизняних операторів. Тому ПриватБанк запровадив технологію, за допомогою якої клієнти можуть спілкуватися з банком через інтернет та мобільний застосунок Приват24.

Щоб подзвонити до ПриватБанку із застосунку, треба увійти до мобільного Приват24 зі своїм логіном та паролем, перейти в Профіль клієнта — Служба підтримки — Дзвінок через Приват24 (або Дзвінок у підтримку для Android).

У відділення ПриватБанку можна «замовити» готівкову валюту

Ще однією дуже зручною послугою у наш час є замовлення валюти прямо у відділення.

Прийшовши в банк «без попередження», у касі може не виявитися потрібної суми. В першу чергу це стосується валюти і великих сум у гривні (від 50 тис. — Ред.).

А для замовлення готівки зовсім не обов’язково їхати до відділення або дзвонити консультанту — це можна зробити в інтернет-банку Приват24.

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