ПриватБанк запустив програмний касовий апарат для бізнесу — Finance.ua

ПриватБанк запустив програмний касовий апарат для бізнесу

Вчора 15:13 — Особисті фінанси

ПриватБанк запустив програмний касовий апарат для бізнесу

ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс «Каса», який дозволяє підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій.

Про це повідомила пресслужба фінустанови.

Що це таке? Cервіс «Каса» дозволяє просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). Це комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.⚡️

Додаток «Каса» від ПриватБанку, що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата — продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну тощо.

Онлайн-кабінет сервісу дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.

Вартість сервісу «Каса» врахована до тарифу з еквайрингу.

Як підключитися? Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком «Каса».

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