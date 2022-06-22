ПриватБанк запустив програмний касовий апарат для бізнесу — Finance.ua

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ПриватБанк запустив програмний касовий апарат для бізнесу

Вчора 15:13Особисті фінанси
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ПриватБанк запустив програмний касовий апарат для бізнесуПриватБанк запустив програмний касовий апарат для бізнесу
ПриватБанк запустив для підприємців новий сервіс «Каса», який дозволяє підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій.
Про це повідомила пресслужба фінустанови.
Що це таке? Cервіс «Каса» дозволяє просто підключити та використовувати POS-термінали банку як програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО). Це комплексне рішення, яке поєднує в собі онлайн-кабінет і додаток для POS-термінала.⚡️
  • Додаток «Каса» від ПриватБанку, що вбудований у POS-термінал, виконує функцію касового апарата — продаж товарів, оформлення інкасації, внесення до каси готівки для розміну тощо.
  • Онлайн-кабінет сервісу дає можливість онлайн реєструвати торгові точки, касирів та каси, не відвідуючи податкову службу. Крім того, користувачі сервісу зможуть стежити за продажами, вносити товари й послуги у довідник, фіскалізувати фінансові операції.
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Вартість сервісу «Каса» врахована до тарифу з еквайрингу.
Як підключитися? Для підключення до сервісу необхідно бути клієнтом ПриватБанку та згідно з інструкцією зареєструватися в особистому кабінеті. Після реєстрації банк установить POS-термінал із додатком «Каса».
За матеріалами: Finance.ua
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