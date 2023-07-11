ПриватБанк уже не перший за кількістю відділень у країні — Finance.ua

ПриватБанк уже не перший за кількістю відділень у країні Сьогодні 10:47

ПриватБанк уже не перший за кількістю відділень у країні

Станом на 1 липня 2023 року найбільш розповсюджену мережу відділень мав державний Ощадбанк, який посунув з першого місця інший державний банк — ПриватБанк

Про це свідчить статистика Нацбанку щодо кількості структурних підрозділів банків.

Хоча Ощадбанк має більше відділень, які тимчасово призупинили роботу, проте за останні пів року банк не закрив жодного відділення. Натомість мережа ПриватБанку скоротилась на 80 структурних підрозділів.

У підсумку, станом на липень в країні діяло 1183 структурних підрозділів Ощадбанку, у той час як у ПриватБанку — 1131.

Перша десятка банків за кількістю відділень станом на 1 липня була така:

Ощадбанк — 1183

Приватбанк — 1131

Райффайзен Банк — 324

Укрсиббанк — 230

ПУМБ — 221

Укргазбанк — 219

А-Банк — 202

Акордбанк — 147

Креді Агріколь Банк — 141

Сенс Банк — 140

Нагадаємо, Ощадбанк історично зберігав найбільшу кількість відділень в країні, успадкувавши мережу радянського Ощадного банку. Проте в 2022 році, за даним НБУ, майже третина відділень, які були закриті в Україні, припала на частку Ощадбанку. Тому якщо на 1 січня 2022 року в країні налічувалося 1602 відділення Ощадбанку, то вже на 1 січня 2023 року їх залишилося 1182.

ПриватБанк також закрив минулого року 287 своїх відділень, але все ж у нього до початку 2023 року залишилося ще 1210.

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Економічна Правда За матеріалами:

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