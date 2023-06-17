ПриватБанк тимчасово призупинить операції з картками: банкомати та термінали теж не працюватимуть — Finance.ua
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ПриватБанк тимчасово призупинить операції з картками: банкомати та термінали теж не працюватимуть

Фінтех і Картки
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ПриватБанк тимчасово призупинить операції з картками: банкомати та термінали теж не працюватимуть
ПриватБанк тимчасово призупинить операції з картками: банкомати та термінали теж не працюватимуть
В ніч на 18 червня з 00:30 до 06:00 ПриватБанк проводитиме регламентні роботи процесингового центру, тому всі операції з картками будуть на паузі.
Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.
«В ніч на 18 червня 2023 року ПриватБанк проведе планові регламентні роботи процесингового центру, щоб підвищити якість та безпеку платежів картками», — сказано в повідомленні.
Як зазначається, також не працюватимуть банкомати, термінали самообслуговування та POS-термінали банку.
«Зазвичай банк проводить роботи вночі з суботи на неділю, коли більшість клієнтів відпочивають. Втім, якщо ви маєте здійснити важливі покупки та перекази о пізній порі, врахуйте інтервал проведення робіт», — коментують у банку.

Довідка Finance.ua:

  • клієнти ПриватБанку роблять в середньому 28 мільйонів платежів та інших операцій з картками на день. Це більше 1 млн платежів за годину та майже 50 тисяч платежів щохвилини.
За матеріалами:
Finance.ua
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